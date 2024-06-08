السوداني خلال افتتاح مشروع لمعالجة الغاز: سيسهم الغاز في تشغيل المحطات الكهربائية ووقف الاستيراد

2024-06-08 12:06:07 - المصدر: قناة الثامنة

اعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني السبت أن الغاز سيسهم مباشرة في تشغيل المحطات الكهربائية ووقف الاستيراد وما يستنزفه من عملة صعبة سنوياً. وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان السوداني افتتح مشروع معالجة الغاز المصاحب في حقل الحلفاية بمحافظة ميسان، التي وصلها صباح اليوم السبت، بسعة إنتاجية 300 مليون قدم مكعب قياسي/ يوم، وسيسهم في إيقاف حرق الغاز والحفاظ على بيئة نظيفة. وأكد السوداني أن هذا المشروع النوعي يأتي ضمن جهود رفع الاستفادة من الثروة النفطية والغازية، الذي بدأ منذ عام 2019، وشهد متابعه مكثفة لتفعيله وإكماله ليتحقق اليوم على مسار الإصلاح الاقتصادي والاستثمار الأمثل؛ من أجل وقف حرق الغاز