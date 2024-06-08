اميركا تحتل المرتبة الأولى من حيث الإنتاج الزراعي

2024-06-08 12:06:07 - المصدر: قناة الثامنة

تُولي الولايات المتحدة الاميركية اهتماما كبيرا بالزراعة، وذلك نظرًا لخصوبة أراضيها وسهولها الشاسعة، ما جعلها في مصاف الدول المنتجة للمحاصيل الزراعية. تُعتبر الزراعة من أهم القطاعات الحيوية لتأمين الغذاء في العالم، والدول التي يعتمد دخلها على المنتجات الزراعية تتمتع باقتصادات قوية. تُصنّف كل من الولايات المتحدة الاميركية والصين والبرازيل والأرجنتين والهند اولى أكبر خمسة منتجين زراعيين في العالم، وقد نجحت حكوماتهم في زيادة الإنتاج وجربت خططًا مختلفة بهذا الخصوص. الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى من حيث الإنتاجُ الزراعي، وبلغت حصة الزراعة من إجمالي الاقتصاد الأمريكي بحلول عام 2023 نحو تريليون و 350 مليار دولار التي تمثل 5.6% من إجمالي دخل