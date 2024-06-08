مجلس الخدمة يعلن المباشرة بمقابلة المتقدمين على استمارة التوظيف من فئة الماجستير

2024-06-08 12:40:01 - المصدر: الفرات نيوز

{محلية: الفرات نيوز} أعلن مجلس الخدمة، اليوم السبت، المباشرة بمقابلة المتقدمين على استمارة التوظيف من فئة حملة شهادة الماجستير

وذكر اعلام الخدمة تلقته {الفرات نيوز} أنه "بغية استيفاء متطلبات التعيين وفقا لأحكام كل من المادة (9/ خامس عشر) من القانون رقم (4) لسنة 2009 المعدل، والمادة (7) من القانون رقم (59) لسنة 2017، والمادة (3/ د) من تعليمات رقم (3) لسنة 2019، باشر المجلس بمقابلة المتقدمين على استمارة التوظيف الإلكترونية من فئة حملة شهادة الماجستير".

وأضاف أن "المقابلات ستكون ابتداء من يوم غد الأحد ولغاية يوم الخميس 13 حزيران، وسيتم إشعار كل متقدم عبر حسابه على رابط التقديم بموعد مقابلته"، مشيرا إلى أن "المقابلات ستجري في مقر المجلس (بغداد – الكرخ – العلاوي – مقابل المحطة العالمية)".

ودعا المجلس "المتقدمين للمقابلات إلى استصحاب المستمسكات الثبوتية البطاقة الوطنية الموحدة، أو هوية الأحوال المدنية، أو جواز السفر، ونسخة ضوئية من الأمر الجامعي أو وثيقة التخرج".

ونوه المجلس وفقا للبيان أن "عدم حضور أي متقدم في الموعد الذي سيبلغ به، سيعرض نفسه لفقدان فرصته بالتعيين، داعيا" جميع المتقدمين إلى الالتزام والحضور حسب المواعيد المقررة".