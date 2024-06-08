الأمن الوطني يلقي القبض على متهمين اثنين بحوزتهم مبالغ مالية معدة للتهريب

2024-06-08 12:40:01 - المصدر: الفرات نيوز

{امنية: الفرات نيوز} أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مبالغ مالية معدة للتهريب.

وذكر بيان للجهاز تلقته {الفرات نيوز}: "استكمالاً للعمليات الأمنية التي ينفذها جهاز الأمن الوطني ضد عصابات الجريمة الاقتصادية والمتضاربين بالعملة، تمكنت مفارزنا في بغداد من القاء القبض على متهمين اثنين بعد مداهمة أحد أوكارهما التي يُدار فيها عمليات المضاربة وتهريب العملة".

وأضاف أن "المتهمين تم ضبطهما بالجرم المشهود وبحوزتهما أكثر من مليون دولار ومايقارب من 74 مليون دينار معدة للتهريب بعد جهد استخباري ومتابعة الميدانية دقيقة"، مشيراً إلى إحالة المتهمين مع المضبوطات الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما وفق القانون".