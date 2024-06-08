الأمن الوطني يطيح بمتهمين بحوزتهما مبالغ مالية معدة للتهريب في بغداد

2024-06-08 12:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت، القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مبالغ مالية معدة للتهريب في العاصمة بغداد.وذكر بيان للجهاز، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استكمالاً للعمليات الأمنية التي ينفذها جهاز الأمن الوطني ضد عصابات الجريمة الاقتصادية والمتضاربين بالعملة، تمكنت مفارزنا في بغداد من القاء القبض على متهمين اثنين بعد مداهمة أحد أوكارهما التي يدار فيها عمليات المضاربة وتهريب العملة".وتابع: "إذ تم ضبطهما بالجرم المشهود وبحوزتهما اكثر من مليون دولار، و ما يقارب من 74 مليون دينار معدة للتهريب بعد جهد استخباري ومتابعة ميدانية دقيقة".وأشار إلى، أنه "تمت إحالة المتهمين مع المضبوطات الى الجهات القضائية المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما وفق القانون".