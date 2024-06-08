طالباني يؤكد الاستعداد للانتخابات: ننتظر تحديد موعدها

2024-06-08 12:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

أعلن قوباد طالباني مسؤول مكتب سكرتارية الرئيس مام جلال خلال مؤتمر صحفي عن استعداد الاتحاد الوطني الكوردستاني لانتخابات برلمان كوردستان داعيا رئيس الاقليم "تحديد يوم لإجراء الانتخابات".

واكد خلال المؤتمر ان "الاتحاد الوطني الكوردستاني لا يرى ضرورة في ان يجتمع مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني حول انتخابات برلمان كوردستان وننتظر تحديد يوم من قبل رئيس إقليم كوردستان لإجراء الانتخابات".

وبين قوباد طالباني ان الاتحاد الوطني مستعد للانتخابات واجرائها وان مشاركة الحزب الديمقراطي في الانتخابات وعدمها قرار يتعلق بالحزب نفسه".