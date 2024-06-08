طالباني: توصلنا الى اتفاق مع بغداد على صرف رواتب البيشمركة والقوات الامنية

2024-06-08 12:48:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال قوباد طالباني نائب رئيس الوزراء حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، إنه سيتم توزيع الرواتب في أسرع وقت ممكن، مضيفا: "توصلنا إلى اتفاق مع بغداد على صرف وراتب البيشمركة والقوات الامنية وسنرسل لهم قوائم باسمائهم".

وذكر طالباني في تصريح لعدد من وسائل الإعلام اليوم، "اتفقنا مع الحكومة الاتحادية على إرسال أسماء عناصر قوات البيشمركة والقوات الأمنية في الاقليم إلى بغداد غدا إذا لم يتم إرسالها اليوم".

وأوضح أنه "تم تشكيل لجنة مشتركة من ديوان الرقابة المالية الكوردستانية والاتحادية لتدقيق قوائم اسماء الموظفين".

هذا ومن المقرر أن يصل وفد من ديوان الرقابة المالية في اقليم كوردستان الى بغداد لانجاز عملية تدقيق قوائم موظفي الاقليم.

وفيما يتعلق براتب شهر ايار، قال طالباني إن جزءا من راتب شهر ايار وصل وسيتم توزيعه قريبا.

وأعلنت وزارة المالية يوم الخميس الماضي، أن دائرة المحاسبة التابعة لها باشرت في تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان من المدنيين، الى جانب مستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم، وذلك ضمن التخصيصات المالية المستحقة لشهر أيار 2024.

ولم يذكر البيان رواتب قوات البيشمركة وباقي صنوف الاجهزة الامنية في الاقليم.

و أكدت حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، أن رواتب القوات الامنية والموظفين كافة سيتم صرفها قبل حلول عيد الأضحى.