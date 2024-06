2024-06-08 13:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد عضو مجلس محافظة ذي قار عمار ياسر الركابي، اليوم السبت، أن الحكومة المحلية غير راضية عن ملف الاستثمار في المحافظة خاصة أن أغلب المشاريع الاستثمارية متلكئة أو معطلة على أرض الواقع. وقال الركابي في لقاء له لتلفزيون الناصرية إن “ملف الاستثمار يخضع للدراسة والتقييم من قبل...

