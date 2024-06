الأمن الوطني في ذي قار يعتقل 3 متهمين بالانتماء لحركات متطرفة

2024-06-08 13:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلن مصدر أمني في ذي قار اليوم عن اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة الانتماء لحركات متطرفة في المحافظة. وأكد المصدر لشبكة اخبار الناصرية أن العملية تم تنفيذها من قبل جهاز الامني الوطني تأتي في إطار حملة موسعة لملاحقة واعتقال عناصر الحركات المتطرفة التي تسعى للإساءة إلى المعتقدات والرموز...

