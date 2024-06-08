اتفاق "اولي" بين بغداد وأربيل على توزيع رواتب البيشمركة

2024-06-08 13:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن نائب رئيس الوزراء حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، اليوم السبت، الاتفاق على توزيع رواتب البيشمركة والقوات الأمنية بعد الاتفاق مع الحكومة المركزية. وقال طالباني في تصريح لعدد من وسائل الإعلام، إن حكومة الإقليم اتفقت مع الحكومة الاتحادية على إرسال أسماء عناصر قوات البيشمركة والقوات الأمنية في الاقليم إلى بغداد غدا. وأشار طالباني الى تشكيل لجنة مشتركة من ديوان الرقابة المالية الكردستانية والاتحادية لتدقيق قوائم اسماء الموظفين.