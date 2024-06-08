2024-06-08 13:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، عن أوقات الدوام الرسمي في مواقع التسجيل في بغداد والمحافظات في الوقتين الصباحي والمسائي. وذكر بيان لمديرية المرور العامة تلقته الاقتصاد نيوز، ان الدوام سيكون على شفتين خلال ايام الدوام الرسمي للأسبوع وشفت واحد يوم السبت. ونشرت المديرية جدولا اشارت فيه الى ان يوم السبت يكون الدوام الرسمي من الساعة 7 صباحاً الساعة 2 ظهراً ، اما باقي ايام الأسبوع فمن الاحد إلى الخميس بشفتين، من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً ومن الساعة 2 ظهراً إلى الساعة 9 مساء.