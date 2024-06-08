الامم المتحدة: الحوثيون يحتجزون عددا من موظفي منظمتنا

2024-06-08 13:00:08 - المصدر: قناة الثامنة

اعلنت الأمم المتحدة ان الحوثيين في اليمن يحتجزون 11 من موظفيها وطالبت بالإفراج غير المشروط عنهم. وقال ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لصحافيين "يمكنني أن اؤكد لكم أن سلطات الحوثيين أوقفت 11 موظفا محليا يعملون في اليمن"، لافتا الى أن المنظمة طالبت الحوثيين بتوضيحات. وأضاف "نحن نستطلع كل القنوات الممكنة للتوصل إلى إفراج غير مشروط عن جميع هؤلاء الأشخاص في أسرع وقت". والمحتجزون هم امرأتان وتسعة رجال، احتُجزوا خلال الأيام الماضية في محافظات حجة والحديدة وصعدة وصنعاء، ويعمل ستة منهم لصالح مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والخمسة الآخرون لخمس وكالات مختلفة: اليونسكو، واليونيسف، وبرنامج الأغذية