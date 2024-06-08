2024-06-08 13:00:08 - المصدر: منصة إيشان

كشف هاتف مهاجم السفارة الأمريكية في لبنان، قيس الفراج، عن مفاجأة جديدة، إذ تبين أنه على صلة بتنظيم “داعش” في العراق، وفق ما ذكرت صحيفة “النهار” اللبنانية. ونقل مصدر قضائي عن الفراج الذي نفذ الهجوم بمفرده، قوله، إنه “فعل ذلك نصرة لغزة”، بينما بينت المعلومات أن “المهاجم كان يضع شارة تنظيم داعش على صدره”. […]

ظهرت المقالة هاتف مهاجم السفارة الأمريكية في بيروت يكشف صلته بتنظيم داعش في العراق أولاً على ايشان.