2024-06-08 13:00:08 - المصدر: منصة إيشان

أكد الباحث والمحلل السياسي علاء الخطيب، اليوم السبت، أن عودة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى الساحة السياسية بدت واضحة منذ الإعلان عن الاسم الجديد لتياره (التيار الوطني الشيعي)، وهذا يعني وجود نقاشات تسبق الإعلان عن التيار وعودته “القوية”. وقال الخطيب لـ”إيشان”، أن “التيار الصدري، هو قوة سياسية قبل أن تكون قوة دينية، والصدر رجل […]

ظهرت المقالة محلل سياسي لـ”إيشان”: الصدر سيعود للسياسة ولن يتحالف مع أحد أولاً على ايشان.