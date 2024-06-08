السوداني: نسبة الاستثمار للغاز المصاحب ارتفعت إلى 61 بالمئة

2024-06-08 13:00:08 - المصدر: منصة إيشان

قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن نسبة الاستثمار للغاز المصاحب ارتفعت إلى 61 بالمئة، وذلك خلال افتتاح مشروع معالجة الغاز المصاحب في حقل الحلفاية بمحافظة ميسان. وأضاف السوداني في بيان، أن “المشروع بسعة إنتاجية 300 مليون قدم مكعب قياسي/ يوم، وسيسهم في إيقاف حرق الغاز والحفاظ على بيئة نظيفة”. وأكد أن “هذا المشروع النوعي يأتي […]

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