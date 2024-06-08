2024-06-08 13:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بقيام أشخاص مجهولين بدهس مفوض في الشرطة الاتحادية أثناء أداء واجبه في منطقة الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أشخاصاً مجهولين يستقلون عجلة نوع بيك اب ميتسوبيشي، قاموا بدهس المفوض (أ. ف. ح) تولد 1990 المنسوب الى الشرطة الاتحادية مغاوير لواء الثاني اثناء الواجب، وذلك بعد عدم امتثالهم الوقوف في نقطة تفتيش ضمن منطقة الكرادة تقاطع الزيوت".

ولفت المصدر إلى أنه "حصل اطلاق نار متبادل بين هؤلاء الأشخاص والعناصر الأمنية، إلا أنهم لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة"، مبيناً أن "الحادث أدى إلى إصابة المفوض بالساق الأيمن وتم نقله الى مستشفى الشيخ زايد ضمن اجراءات قسم شرطة الكرادة مركز شرطة العلوية".

وفي خبر آخر، أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، إلقاء القبض على متهمة باختطاف فتاة جنوبي العاصمة.

وقالت المديرية في بيان ورد لشفق نيوز، إن" مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب الدورة، تمكنت من إلقاء القبض على متهمة مطلوبة بجريمة خطف فتاة ضمن منطقة الدورة جنوب بغداد".

ولفتت إلى أنه "تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفها وفق أحكام المادة 421 من قانون العقوبات".

إلى ذلك تمكن جهاز الأمن الوطني، من إلقاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مبالغ مالية معدة للتهريب، في بغداد.

وقال جهاز الأمن الوطني العراقي، في بيان ورد لشفق نيوز، إن "مفارزنا في بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين بعد مداهمة احدى أوكارهم التي يُدار فيها عمليات المضاربة وتهريب العملة، إذ تم ضبطهما بالجرم المشهود وبحوزتهما أكثر من مليون دولار وما يقارب من 74 مليون دينار معدة للتهريب بعد جهد استخباري ومتابعة الميدانية دقيقة".

وتابع: "قد جرى إحالتهما مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".