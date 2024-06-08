وزير التربية يؤكد أهمية الإسراع بتفعيل المشاريع المتلكئة

2024-06-08 13:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير التربية، ابراهيم نامس الجبوري، اليوم السبت، (8 حزيران 2024)، أهمية الإسراع بتفعيل المشاريع المتلكئة.

وذكر بيان لوزارة التربية، تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزيرها "افتتح خلال (6) مدارس ضمن مشروع الوزارة رقم واحد ومدرستين للقرض الكويتي في محافظة النجف الأشرف برفقة رئيس لجنة التربية البرلمانية سعاد الوائلي ومدير عام التربية مردان البديري اليوم".

وشدد الجبوري بحسب البيان، على "أهمية الاسراع بتفعيل المشاريع المتلكئة عبر تعضيد الجهود وشحذ الهمم قبل انطلاق العام الدراسي القادم".

واوضح البيان أنه "الجبوري تفقد عددا من المراكز الإمتحانية في المحافظة وأطلع على مدى راحة الطلبة وابرز احتياجاتهم"، مؤكدا على "مديري القاعات والمراقبين بالالتزام التام في التعليمات والضوابط الوزارية الضامنة لإنسيابية ونجاح الإمتحانات".