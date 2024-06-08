رئيس مجلس المثنى لأبناء المحافظة: لغة التعويم والتعميم لن تؤدي إلا لفوضى

2024-06-08 13:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - المثنى

رأى رئيس مجلس محافظة المثنى احمد محسن آل دريول، اليوم السبت (8 حزيران 2024)، أن لغة التعويم والتعميم لن تؤدي إلا لفوضى لا تقل ضرراً من بقية انواع الفساد.

وقال آل دريول في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "منذ تسلمنا مهام رئاسة مجلس المحافظ والذي كان معطلاً لسنوات ولغاية يومنا هذا لم أدخر وبقية اعضاء المجلس جهداً لخدمة وإعادة حقوق المحافظة وأبنائها وعلى كافة المستويات والأصعدة".

وأضاف، "أرحب وأشد على يد كل حريص يسعى لمصلحة المحافظة وأبنائها ولكن بصفتنا مؤسسة دستورية تعتمد السياقات القانونية منهجا لعملها"، داعيا أن "تكون تلك المساعي ضمن السياقات القانونية المعروفة سعياً لتحقيق تلك المطالب بشكل علني ورسمي وحفاظاً على سلامة مدينتنا وأبنائها".

ودعا "أهالي المثنى الى الابتعاد عن لغة التعويم والتعميم التي لن تؤدي إلا لفوضى لا تقل ضرراً من بقية انواع الفساد".