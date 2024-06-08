وزير التربية يفتتح 8 مدارس في محافظة النجف الأشرف

2024-06-08 13:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

افتتح وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم السبت، 8 مدارس في محافظة النجف الأشرف.

وذكرت وزارة التربية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير التربية، افتتح ست مدارس ضمن مشروع الوزارة رقم واحد، ومدرستين للقرض الكويتي في محافظة النجف الأشرف، يرافقه رئيس لجنة التربية البرلمانية سعاد الوائلي، ومدير عام التربية مردان البديري".

وقال الوزير، خلال الافتتاح، إن "افتتاح المدارس والامتحانات رافدان يصبان في نهر العملية التربوية نجاحا واستدامة".

وأكد "أهمية الإسراع بتفعيل المشاريع المتلكئة عبر تعضيد الجهود وشحذ الهمم قبل انطلاق العام الدراسي القادم"، موجها المهندسين المقيمين بـ"الإسراع في إنجاز المشاريع التربوية دون تأخير".

وتابع البيان: "وفي سياق الزيارة تفقد وزير التربية عدداً من المراكز الامتحانية في المحافظة، مطلعاً على مدى راحة الطلبة وأبرز احتياجاتهم".

وشدد الجبوري، على مديري القاعات والمراقبين بـ"الالتزام التام في التعليمات والضوابط الوزارية الضامنة لانسيابية ونجاح الامتحانات".

وأشار البيان، إلى أن "وزارة التربية جهزت (٤١٩٢) مركزاً امتحانياً لأكثر من (٦٥٠) ألف طالب وطالب توجهوا صباحا لتأدية الامتحانات".