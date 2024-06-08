رئيس الوزراء يفتتح وحدة المراجل البخارية في مصفى البصرة

2024-06-08 13:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، وحدة المراجل البخارية في مصفى البصرة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح وحدة المراجل البخارية في مصفى البصرة، بطاقة إنتاجية 300 طن/ ساعة، لتزويد التوسعات الإنتاجية في وحدات ومنشآت المصفى بالبخار اللازم للتشغيل".

وافتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق اليوم السبت، مشروع وحدة الأزمرة الخاصة بالبنزين المحسن في مصفى البصرة بطاقة (11) ألف برميل يومياً.

ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إلى محافظة البصرة.