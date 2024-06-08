ميداليات ملونة لأبطال جوجيتسو الحدود في بطولة العالم للأندية

2024-06-08 13:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعظفر فريق الحدود للجوجيتسو بحصاد مميز من الميداليات المختلفة خلال مشاركته في بطولة أندية العالم والمقامة في مدينة إسطنبول التركية، والتي تأتي في طليعة بطولات (جراند سلام) للمحترفين .وذكر بيان المكتب الإعلامي للنادي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فريق الحدود جاء في المركز الخامس من أصل (40) نادياً مشاركاً يمثلون مختلف قارات العالم، حيث نال لاعبوه (7) ميداليات ملونة، بعدما حصد فيها البطلان مجتبى احمد ووضاح عليوي الميداليتين الذهبيتين، فيما حصل الثلاثي مهند حسن ومحمود ياسين وسجاد فلاح على الميدالية الفضية، واستطاع الثنائي مرتضى كمال ووسام جبار من حصد الميدالية البرونزية لتكون حصيلتنا النهائية ذهبيتين وثلاث فضيات وبرونزيتين".وأضاف أن "البطولة شهدت مشاركة (500) لاعباً لمختلف الفرق المتنافسة، حيث جاءت أكاديمية چيكمات التركية في المركز الأول، ونادي فلافيو فاير البرازيلي بالمركز الثاني، أما المركز الثالث فقد حصلت عليه أكاديمية إيران للجوجيتسو".وأوضح أن "احتلال فريق الحدود الترتيب الخامس في البطولة يعد إنجازاً مهماً للعبة الجوجيستو في العراق لاسيما وهم ينافسون أبطال اللعبة من تركيا وايران والبرازيل وألمانيا وكازاخستان والسعودية والإمارات وهولندا واليابان وإيطاليا وإسبانيا".