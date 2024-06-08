تركيا تمدد حظر الرحلات الجوية على مطار السليمانية لـ 6 أشهر

2024-06-08 13:48:01 - المصدر: الفرات نيوز

{محلية: الفرات نيوز} قررت تركيا تمديد حظر الرحلات الجوية من والى مطار السليمانية الدولي باقليم كردستان ستة أشهر.

وقال مدير مطار السليمانية الدولي، هندرين هيوا مفتي في تصريح صحفي، إن "تركيا مددت تعليق الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية الدولي لمدة ستة أشهر أخرى حتى 7-12-2024".

يذكر أن تركيا مددت بتاريخ 23 / 12 / 2023 تعليق رحلات الطيران الى مطار السليمانية لمدة ستة أشهر، حتى 22 / 6 / 2024.

ويشار الى أن الخطوط الجوية التركية علقت رحلاتها من مطار السليمانية منذ 3 نيسان 2023.