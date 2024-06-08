2024-06-08 13:48:01 - المصدر: الفرات نيوز

{اقتصادية: الفرات نيوز} أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم السبت، أن مشروع وحدة الأزمرة في مصفى البصرة من المشاريع المهمة لزيادة إنتاج البنزين المحسّن، فيما أشار إلى أن المشروع سيسهم بخفض استيراد البنزين، ويوفر قرابة 350 مليون دولار سنوياً إلى خزينة الدولة.

وقال عبد الغني، خلال افتتاح مشروع وحدة الأزمرة لإنتاج البنزين المحسن في مصفى البصرة: "نحتفلُ اليوم بافتتاحِ وإنجازِ مشروعِ (وحدةِ الأزمرة) بطاقةِ أحدَ عشرَ ألفَ برميلٍ في اليوم، هذا المشروعِ الذي يُعدُّ من المشاريعِ المهمةِ في زيادةِ إنتاجِ وقودِ البنزينِ المحسّن بطاقةِ ألفٍ وثلاثِمئةِ مترٍ مكعّب في اليوم، أي ما يعادلُ مليوناً وثلاثَمئةِ ألفِ لترٍ في اليوم، ويُسهم في خفضِ استيرادِ البنزين بمعدّلِ ألفٍ وثلاثِمئةِ مترٍ مكعبٍ في اليوم ، ويوفرُ لخزينةِ الدولة ما يقرُبُ من ثلاثِمئةٍ وخمسينَ مليونَ دولارٍ في العامِ الواحد".

وأشار إلى أن "المشروع يأتي ضمنَ خُططِ الوزارة لزيادةِ الطاقةِ التكريرية والارتقاءِ بمواصفاتِ المنتجاتِ النفطيةِ وتحسين نوعيتِها، بعدَ إنجازِ مشروعِ وحدةِ التكريرِ الرابعة بطاقةِ سبعينَ ألفَ برميلٍ في اليوم الذي دخلَ حيِّزَ التشغيل والإنتاج قبلَ فترةٍ وجيزة".

ولفت إلى أن "أهمُّ ما يميّزُ هذه المشاريع أنها جاءتْ بالجهدِ الوطنيّ في شركةِ مصافي الجنوب والجهات الساندةِ لها، بعدَ تلكؤِ الشركاتِ الأجنبيةِ في تنفيذها".

وتابع وزير النفط: "لقد أولتِ الحكومة والوزارة قِطاعَ الصناعةِ التكريريةِ اهتماماً كبيراً، بهدفِ زيادةِ الإنتاجِ الوطنيّ وصولاً الى الاكتفاءِ الذاتي، والتحوّلِ التدريجيّ الى تصديرِ الفائض منهُ الى خارجِ العراق، وقد شهدتْ فترةُ العام ونصفِ العام من عمرِ الحكومة تحقيقَ وإنجازَ عددٍ من المشاريعِ في قطاع الصناعةِ التكريرية، منها مصفى الشمال بطاقةِ مئةٍ وخمسينَ ألفَ برميلٍ في اليوم، ومصفى كربلاء بطاقةِ مئةٍ وأربعينَ ألفَ برميل في اليوم، ووحدةُ الأزمرة في كلٍ من شركةِ مصافي الوسط، وشركةِ مصافى الشمال، إضافةً الى ما تحققَ في مصافي الجنوب من إنجازِ الوحدةِ الرابعة بطاقةِ سبعينَ ألفَ برميلٍ في اليوم".

وأشاد عبد الغني، بجهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قائلاً: "لولا جهودُكُم لَما تمكنّا من مواصلةِ النجاح وتحقيقِ المنجزِ الوطنيّ.. وهيَ كلمةُ حقٍّ يجبُ أن تُقالَ فيكم .. كذلك نبارك ونثمن جهودَ العاملينَ في القِطاعِ النفطيّ عموماً وفي قطاع الصناعة التكريرية وشركةِ مصافي الجنوب".

من جانبه، قال وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس، إن "هذا المشروع يأتي ضمن خطط الحكومة والوزارة في تعظيم الإنتاج الوطني وتحسين مواصفاته".

وأكد يونس، أن "الفترة المقبلة ستشهد الإعلانَ عن إنجازِ عددٍ من المشاريع في الشمال والوسط والجنوب التي تضيفُ طاقات انتاجيةً تعززُ خُططَ الحكومةِ والوزارة في إنتاجِ المشتقات النفطية، ومنها مشروعُ التكسير بالعاملِ المساعد وهو أحدُ المشاريعِ الواعدة الذي يحوّلُ المخلفاتِ النفطيةِ إلى منتجاتٍ بيضاءَ بمواصفات (يورو فايف) وبطاقةٍ تكريريةٍ قدْرُها خمسةٌ وخمسونَ ألفَ برميلٍ في اليوم والذي يُنفَذُ من قِبَلِ شركة "jgc" اليابانية، وكل هذه المشاريع تمثل إضافة مهمة لقطاع الصناعة التكريرية".

وافتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مشروع وحدة الأزمرة الخاصة بالبنزين المحسن في مصفى البصرة بطاقة (11) ألف برميل يومياً.

ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق اليوم السبت، إلى محافظة البصرة.