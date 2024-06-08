رونالدو يستعد لخوض ودية "بطعم خاص" مع العالمي

2024-06-08 13:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت وسائل اعلام برتغالية، عن مواجهة ودية محتملة بين أحد كبار الدوري هناك مع النصر أو الهلال خلال الصيف الجاري.

وذكر موقع "Mais Futebol" البرتغالي، اليوم السبت (8 حزيران 2024)، أن "سبورتنغ لشبونة، حامل لقب الدوري البرتغالي، قد يلعب مع أحد الثنائي الهلال أو النصر خلال تحضيراته للموسم الجديد".

وأشار إلى أن "احتمالية النصر حاضرة بسبب قرار إقامة المعسكر التحضيري للنادي السعودي في البرتغال بمنطقة ألجارفي".

وإذا أُقيمت المباراة، ستكون ذات طابع خاص للنجم كريستيانو رونالدو لأنه سيواجه النادي الذي انطلقت منه مسيرته، ودائماً ما أشار إلى المكانة الكبيرة التي يحتلها سبورتنغ في قلبه.

وانضم رونالدو إلى سبورتنغ في 1997 وتدرج بفئات الشباب حتى لعب مع الفريق الأول لمدة عام بين 2002 و2003 قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

المصدر: وكالات