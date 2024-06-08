اخبار العراق الان

الرئيسيةمنصة إيشاناخبار العراق السياسية › ما حقيقة إطلاق سراح “أم اللول” لعدم كفاية الأدلة؟

ما حقيقة إطلاق سراح “أم اللول” لعدم كفاية الأدلة؟

ما حقيقة إطلاق سراح “أم اللول” لعدم كفاية الأدلة؟
ما حقيقة إطلاق سراح “أم اللول” لعدم كفاية الأدلة؟
2024-06-08 14:00:07 - المصدر: منصة إيشان

تداولت وسائل إعلام، السبت، أنباء حول إخلاء سبيل المدعوة “أم اللول” وإمكانية إطلاق سراحها الأسبوع المقبل وذلك لعدم كفاية الأدلة. وقال المحامي طارق الشرع، لـ”إيشان”: “لا صحة لأنباء إطلاق سراح هديل عبد رشيد الملقبة بـأم اللول، ولاتزال أوراق إضبارة الدعوة وتنتقل للتمييز الاسبوع القادم وبعدها يعطى القرار بعد ١٤ يوم بتصديق الحكم من مراجعته”. وكان […]

ظهرت المقالة ما حقيقة إطلاق سراح “أم اللول” لعدم كفاية الأدلة؟ أولاً على ايشان.

واصل المتابعة على منصة إيشان