2024-06-08 14:00:07 - المصدر: منصة إيشان

تداولت وسائل إعلام، السبت، أنباء حول إخلاء سبيل المدعوة “أم اللول” وإمكانية إطلاق سراحها الأسبوع المقبل وذلك لعدم كفاية الأدلة. وقال المحامي طارق الشرع، لـ”إيشان”: “لا صحة لأنباء إطلاق سراح هديل عبد رشيد الملقبة بـأم اللول، ولاتزال أوراق إضبارة الدعوة وتنتقل للتمييز الاسبوع القادم وبعدها يعطى القرار بعد ١٤ يوم بتصديق الحكم من مراجعته”. وكان […]

ظهرت المقالة ما حقيقة إطلاق سراح “أم اللول” لعدم كفاية الأدلة؟ أولاً على ايشان.