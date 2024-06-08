2024-06-08 14:00:07 - المصدر: منصة إيشان

أصدر الفنان السعودي البارز عبد المجيد عبد الله أغنية حملت عنوان “كردي أنا”، حيث تم نشرها على قناة “كوردستان اليوم” في يوتيوب. الأغنية التي كتب كلماتها عبد الله الملحم، ولحّنها الملحن فايز السعيد، تغنّت بطبيعة وجمال كردستان، حتى وصل الأمر بالفنان أن يقول “كردي أنا، بين السعادة والهنا”. لكن الأمر لم يقتصر على التغنّي بجمال […]

ظهرت المقالة “طيب القلب” عبد المجيد عبد الله يغني مدحاً لمسعود ومسرور بارزاني أولاً على ايشان.