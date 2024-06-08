2024-06-08 14:00:08 - المصدر: شفق نيوز

"عبر البريد".. تركيا تمدد حظر الطيران إلى السليمانية والأخيرة تتحرك سياسياً

شفق نيوز/ أعلن مدير مطار السليمانية، اليوم السبت، عن تمديد تركيا حظر الرحلات الجوية من وإلى المطار ستة أشهر جديدة، مشيرا في ذات الوقت إلى محاولات مستمرة منذ فترة لإلغاء هذا القرار.

وقال هندرين هيوا، لوكالة شفق نيوز، "إننا قد أبلغنا عن طريق ايميل رسمي بأن تركيا مددت تعليق الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية الدولي لمدة ستة أشهر أخرى حتى 7 كانون الأول 2024".

وأضاف، أن "المطار لا يمتلك تفاصيل عن أسباب التمديد ووجهة نظر الجانب التركي في الموضوع".

وعن المحاولات العراقية بين هيو، أن "أربيل وسلطة الطيران المدني العراقي حاولتا سياسيا خلال الفترة الماضية، إقناع تركيا بالعدول عن القرار، لكنها لم تفلح"، موضحا أن "المحاولات السياسية قد تكون مستمرة".

يذكر أن الخطوط الجوية التركية علقت رحلاتها من مطار السليمانية منذ 3 نيسان 2023، وتقول أنقرة إن حزب العمال الكوردستاني يتمركز في السليمانية ويتسلل إلى المطار، وبالتالي يهدد أمن رحلاتهم.

وكانت تركيا قد مددت تعليق الرحلات في 23 كانون الأول 2023 الى مطار السليمانية لمدة ستة أشهر، لغاية 22 حزيران 2024.