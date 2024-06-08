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الخدمات النيابية: الحكومة انجزت 65 ٪ من برنامجها والمرحلة المقبلة ستتضمن مشاريع جديدة

الخدمات النيابية: الحكومة انجزت 65 ٪ من برنامجها والمرحلة المقبلة ستتضمن مشاريع جديدة
الخدمات النيابية: الحكومة انجزت 65 ٪ من برنامجها والمرحلة المقبلة ستتضمن مشاريع جديدة
2024-06-08 14:24:02 - المصدر: الفرات نيوز

{محلية:الفرات نيوز} اكدت لجنة الخدمات النيابية، اليوم السبت، ان الحكومة الحالية انجزت 65 ٪ من برنامجها الخدمي، لافتة الى ان المرحلة المقبلة ستتضمن دخول مشاريع جديدة حيز التنفيذ. 

وقال باقر الساعدي عضو لجنة الخدمات النيابية لوكالة {الفرات نيوز}، أن "الحكومة الحالية انجزت 65 ٪ من برنامجها الخدمي، حيث تم البدء بمشاريع خدمية وسكنية وصلت نسبة انجازها الى ما يقارب الـ20%". 

واضاف، ان "المرحلة المقبلة ستتضمن دخول مشاريع جديدة حيز التنفيذ من خطة عامي 2004، 2025 وسيبدأ الاعمار بها باقرب وقت فضلا عن تخصيص مبالغ مالية في الموزانة والتي بلغت 2 ترليون دينار الى جانب المبالغ المخصصة من قانون الامن الغذائي التي بلغت حصة مشاريع المحافظات الجنوبية فيها 27 ترليون دينار". 

واكد، ان "الموازنة الحالية كبيرة وتختص بالجانب الخدمي". 

رغيد

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