وزير الكهرباء يعلن تشكيل خلية أزمة لمعالجة الأعطال ورفع قدرة الإنتاج

2024-06-08 14:24:02 - المصدر: الفرات نيوز

شكل وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، اليوم السبت، خلية أزمة برئاسته لمعالجة الأعطال ورفع قدرة الإنتاج والتوزيع.

واجتمع وزير الكهرباء، مع ملاكات مديرية التوزيع في كربلاء المقدسة للاطلاع على عدد ساعات التجهيز".

ووجه الوزير، بـ"مضاعفة أعمال التوزيع والإنتاج والنقل لتجهيز أكبر قدر ممكن من الساعات في فصل الصيف"، موعزاً بـ"حل جميع المشاكل التي تعيق تجهيز محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف بالطاقة الكهربائية خلال الزيارات المليونية".

واجتمع "وزير الكهرباء مع ملاكات الإنتاج والنقل والتوزيع في محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف لحل جميع المشاكل"، مشدداً على "تنفيذ توجيه رئيس مجلس الوزراء بسرعة معالجة الأعطال".

ولفت إلى "تشكيل خلية أزمة برئاسة وزير الكهرباء لمعالجة الأعطال ورفع قدرة الإنتاج والتوزيع للطاقة الكهربائية".