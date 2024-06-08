الانواء الجوية: العراق دخل بمرحلة المنخفضات الموسمية وتستمر لغاية ايلول

2024-06-08 14:24:02 - المصدر: الفرات نيوز

{محلية: الفرات نيوز} اوضحت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، ان البلاد دخل بمرحلة المنخفضات الموسمية بدءاً من شهر حزيران الى الربع الاول من شهر ايلول.

وقال عامر الجابري مدير اعلام الانواء الجوية لوكالة {الفرات نيوز}: "العراق دخل بمرحلة المنخفضات الموسمية الحرارية وشهدنا خلال الايام الماضية ارتفاعاً بدرجات الحرارة وهذه المنخفضات تبدا من بداية شهر حزيران الى الربع الاول من شهر ايلول".

واضاف، ان "ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين بسبب امتداد المنخفض الحراري الموسمي الهندي من جنوب شرق اسيا، وان تأثيره بدأ على البلاد".

وتوقع الجابري ان"يكون هنالك ارتفاع جديد في درجات الحرارة وسيتكون لنا تقارير جديدة بهذا الشأن".

رغيد