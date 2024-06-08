العراق يحرز فضية آسيا للدراجات

2024-06-08 14:24:09 - المصدر: شفق نيوز

فق نيوز/ احرز الدراج العراقي ياسر ضياء الدين فضية في سباق الماستر لقطع مسافة 20 كم في بطولة اسيا الجارية في كازاخستان .

وقال المنسق الاعلامي ساجد سليم لوكالة شفق نيوز، ان هذه الميدالية التي احرزها اللاعب في سباقات الماستر للرجال تعتبر الثالثة للعراق.

وأضاف أن اللاعب ياسر ضياء الدين توج ثانيا بعد المنافسات الاخيرة التي جمعته بـ 14 لاعباً اسيويا .

واشار الى ان مجموع الاوسمة أصبح للعراق ثلاث ميداليات ، بعد فضية ضياء الدين، وذهبية وبرونزية تحققتا للعراق في سباقات النساء عن طريق اللاعبة زهراء مسعد "ذهبية"، واللاعبة هدير نعمة "برونزية" .