2024-06-08 14:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أشرف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، على التشغيل الفعلي لوحدة المراجل البخارية في مصفى البصرة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أشرف على التشغيل الفعلي لوحدة المراجل البخارية في مصفى البصرة، بطاقة إنتاجية 300 طن/ ساعة، لتزويد التوسعات الإنتاجية في وحدات ومنشآت المصفى بالبخار اللازم للتشغيل".