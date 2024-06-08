برشلونة يحسم الجدل بخصوص صفقة نجم فالنسيا

2024-06-08 14:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم السبت (8 حزيران 2024)، حقيقة تراجع برشلونة في ملف التعاقد مع نجم فالنسيا، خلال الميركاتو الصيفي.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فأن "المدير الرياضي لبرشلونة ديكو اجتمع مع وكيل خافي غويرا، لاعب فالنسيا في منتصف أيار/ مايو الماضي، من أجل مناقشة الصفقة".

وأشارت الصحيفة إلى أن "ديكو سأل مباشرة الوكيل عن غويرا خلال الاجتماع، لكن لم يحدث أي تقدم في المفاوضات منذ ذلك التوقيت، سواء مع اللاعب أو فالنسيا".

وأوضحت أن "برشلونة لديه أولويات أخرى قبل الذهاب إلى صفقة غويرا، لكنه لم يلغ اهتمامه باللاعب حتى الآن".

وبينت أن "باب صفقة جويرا ما يزال مفتوحا في برشلونة، لكن تحرك مسؤولي البارسا للحصول على توقيع نجم فالنسيا سيعتمد على الكيفية التي يسير بها الميركاتو الصيفي في النادي الكتالوني".

المصدر: وكالات