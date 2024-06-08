مبيعات المركزي العراقي تتجاوز المليار دولار في أسبوع

2024-06-08 14:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي الذي افتتح به المزاد أكثر من مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 أيام التي فتح بها المزاد مليار و115 مليونا و909 الاف و 967 دولارا، بمعدل يومي بلغ 231 مليون و181 مليونا و 993 دولارا منخفضا عما سجله الأسبوع الماضي الذي بلغ مليارا و 328 مليونا 251 الفا و675 دولارا.

وكانت أعلى مبيعات الدولار ليوم الاحد حيث بلغت المبيعات فيه 281 مليونا و 584 الفا و 592 دولارا، فيما كانت اقل المبيعات ليوم الخميس حيث بلغت المبيعات فيه 272 مليونا و 066 الفا و650 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت مليارا و 62 مليونا و 804 الفا و964 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 91 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 93 مليونا 105 ألفا دولارا.

وأوضح مراسلنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1310 دنانير لكل دولار، وبيع مبالغ الحوالات الى الخارج 1310 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر البيع النقدي 1305 دنانير لكل دولار