تشكيل خلية حكومية لمعالجة الأعطال الكهربائية ورفع إنتاجها في كربلاء

2024-06-08 14:56:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

شكل وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، اليوم السبت، خلية أزمة برئاسته لمعالجة الأعطال ورفع قدرة الإنتاج والتوزيع. وذكر بيان لوزارة الكهرباء، تلقته الاقتصاد نيوز، أن وزير الكهرباء، اجتمع مع ملاكات مديرية التوزيع في كربلاء المقدسة للاطلاع على عدد ساعات التجهيز. ووجه الوزير، بـمضاعفة أعمال التوزيع والإنتاج والنقل لتجهيز أكبر قدر ممكن من الساعات في فصل الصيف، موعزاً بـحل جميع المشاكل التي تعيق تجهيز محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف بالطاقة الكهربائية خلال الزيارات المليونية. وأضاف، أن وزير الكهرباء اجتمع مع ملاكات الإنتاج والنقل والتوزيع في محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف لحل جميع المشاكل، مشدداً على تنفيذ توجيه رئيس مجلس الوزراء بسرعة معالجة الأعطال. ولفت إلى تشكيل خلية أزمة برئاسة وزير الكهرباء لمعالجة الأعطال ورفع قدرة الإنتاج والتوزيع للطاقة الكهربائية.