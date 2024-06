ذي قار.. تشكيل 41 فرقة بيطرية لنشر الوعي الصحي مع اقتراب عيد الأضحى

2024-06-08 15:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلن المستشفى البيطري في ذي قار، اليوم السبت، تشكيل فرق بيطرية لنشر الوعي الصحي بين المواطنين مع قرب عيد الاضحى الذي تكثر فيه عمليات الذبح. وقال مدير المستشفى الدكتور محمد عزيز لـ”شبكة اخبار الناصرية”، إن “الفرق البيطرية التي تم تشكيلها والبالغة 41 فرقة عملت على نشر الوعي...

