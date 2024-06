2024-06-08 15:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: باشرت نقابة المحامين العراقيين فرع ذي قار، اليوم السبت، بانتخابات اتحاد الحقوقيين، في مقر اتحاد الحقوقيين. وذكر بيان للنقابة، تلقته “شبكة أخبار الناصرية”، أن “الانتخابات ستجري بإشراف الهيئة القضائية في ذي قار وأمين سر الاتحاد حسين الطائي”. وأضاف، أن “موعد الاقتراع سيبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى...

The post حقوقيو ذي قار يدلون بأصواتهم في انتخابات المحامين appeared first on شبكة اخبار الناصرية.