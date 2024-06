2024-06-08 15:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية : أكد رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري، اليوم السبت، أن ذي قار لا تعاني من شحة مائية، مبينا أن الاطلاقات المائية من سدة الكوت مستمرة. وقال العمري في لقاء مع “إذاعة الناصرية”، إن “الاطلاقات المائية ازدادت في اليومين الماضيين بعد التواصل المباشر مع مدير...

