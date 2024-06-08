الجيش الإسرائيلي: حررنا أربعة رهائن وسط غزة

2024-06-08 15:12:06 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت تحرير أربعة رهائن على قيد الحياة كانوا محتجزين في غزة بعد "عملية مركّبة" في مخيم النصيرات وسط القطاع. وأفاد المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس بأنه تم صباح اليوم تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين هم نوعا أرغماني (25) عاما وألموع مئير (21) عاما وأندري كوزلوف (27) عاما وشلومي زيف (40) عاما. وأشار أدرعي الى أن هؤلاء خطفتهم حركة حماس خلال حضورهم حفلاً موسيقياً في جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، مؤكدا أن وضعهم الصحي جيد. واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق نفذته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر داخل إسرائيل وأسفر عن مقتل 1194 شخصا،