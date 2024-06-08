تركيا تمدد حظر طيرانها مع مطار السليمانية لستة اشهر اخرى

2024-06-08 15:12:06 - المصدر: قناة الثامنة

قررت تركيا غلق خطوطها الجوية مع مطار السليمانية الدولي لمدة ستة اشهر اخرى. وقال مدير مطار السليمانية الدولي هندرين هيوا لقناة الثامنة ان تركيا قررت حظر خطوطها الجوية مع السليمانية لغاية السابع من كانون الاول لعام 2024. ومددت السلطات التركية، اواخر عام 2023 حظر الطيران المفروض من قبلها على مطار السليمانية الدولي، لستة أشهر أخرى، وذلك قبل انتهاء فترة الحظر الأول الذي فرضته في الثالث من إبريل/نيسان الماضي على المطار. وكان مطار السليمانية الدولي قد أعلن في شهر نيسان/أبريل من العام 2023 أن الخطوط الجوية التركية علقت رحلاتها الجوية باتجاه مطار السليمانية بصورة مفاجئة. وكشفت وزارة الخارجية التركية، في حينها