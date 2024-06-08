النقل: مؤسسة IFC الدولية طرحت ثلاثة خيارات بشأن مطار بغداد الدولي

2024-06-08 15:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، اشتمال الدراسة التي قدمتها مؤسسة التمويل الدولية IFC، بشأن مطار بغداد الدولي، على ثلاثة خيارات.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مؤسسة التمويل IFC قدمت كراساً (استثماريا)، يتضمن مقترحاً بتطوير وتأهيل مطار بغداد الدولي وعرضه كفرصة استثمارية أمام الشركات العالمية المتخصصة".وأضافت أن "المؤسسة اقترحت، خلال الاجتماع، ثلاثة خيارات: الأول، تأهيل المطار الحالي، والثاني بناء مطار جديد، والثالث اشتمل على دمج الخيارين الأول والثاني، وهو ما ذهبت الحكومة باتجاهه".وأكدت أنه "يجرى التخطيط لإحالة مشروع المطار إلى الاستثمار نهاية العام الجاري"، مبيناً أن "مؤسسة IFC ستساعد الحكومة العراقية في اختيار أفضل الشركات العالمية لتنفيذ المشروع".وأشارت إلى أن "الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية شريكة في عملية تأهيل البنى التحتية الخاصة بالمطار".وبينت أن "الجدوى الفنية والاقتصادية لتأهيل المطار، تستهدف استيعاب الزيادة السنوية بعدد المسافرين التي يشهدها المطار، والتي بلغت في الآونة الأخيرة ١٥.٧٪؜ حيث وصل عدد المسافرين ٣.٤ ملايين مسافر في العام 2024، ومن المؤمل أن تزداد هذه النسبة ‏لأعلى مستوى في السنوات القادمة والتي ستسهم بدورها في رفع الحظر الأوروبي عن الطيران العراقي".وكشف البيان، عن "مخططات (lFC) والتي تتضمن بناء صالة مسافرين جديدة تستوعب الزيادة المتوقعة في حركة النقل الجوي لغاية عام 2036، لتصبح الطاقة الاستيعابية لمطار بغداد الدولي ٨.٥ إلى ٩ ملايين مسافر سنويا".