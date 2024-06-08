2024-06-08 15:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت إدارة سد دهوك، يوم السبت، حظر السباحة في بحيرات سدود "دهوك وخنس وكشكان" وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من حوادث الغرق التي تزداد في فصل الصيف.

وقال مدير سد دهوك فرهاد محمد لوكالة شفق نيوز، إن "هذا القرار يشمل ايضا حظر ركوب القوارب والدراجات المائية في البحيرات المذكورة"، مشيرا الى ان "الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو توفير بيئة آمنة للزوار والمواطنين الذين يرتادون هذه المناطق خلال فصل الصيف".

واوضح ان "الادارة لاحظت زيادة في حوادث الغرق خلال السنوات الاخيرة خاصة في موسم الصيف حيث يتوافد الكثير من المواطنين الى البحيرات للاستمتاع بأوقاتهم والهروب من حرارة الجو".

واضاف محمد ان "القرار جاء بعد دراسة مستفيضة للحوادث السابقة، والتشاور مع الجهات المعنية بهدف تطبيق تدابير وقائية فعالة".

وأوضح ان "الادارة ستقوم بتكثيف الدوريات على ضفاف البحيرات لضمان الالتزام بالتعليمات الجديدة، وستعمل بالتعاون مع الاجهزة الامنية والمحلية على تطبيق هذا الحظر بكل حازم".

وناشد مدير سد دهوك، المواطنين بضرورة التعاون مع السلطات والالتزام بالتوجيهات الجديدة لضمان سلامتهم وسلامة أسرهم.

يُذكر أن بحيرات سدود دهوك وخنس وكشكان تعتبر وجهات سياحية رئيسية في المنطقة حيث تجذب العديد من الزوار من كوردستان وباقي مناطق ومدن العراق خلال فصل الصيف.ومع ذلك، فإن هذه البحيرات قد شهدت العديد من حوادث الغرق في السنوات الماضية مما دفع السلطات الى اتخاذ هذا القرار.