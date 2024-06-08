2024-06-08 15:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واععاود منتخبنا الوطنيّ لكرة القدم تدريباته في البصرة في مراكز التدريب التابعة للمدينة الرياضيّة تحضيراً لمواجهة منتخب فيتنام في اختتام جولة التصفيات المشتركة لنهائيات كأس آسيا والتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "معاودة التدريبات، جاءت بعد رحلة جوية مباشرة استغرقت أكثر من تسع ساعات قطعها منتخبنا الوطنيّ من العاصمة جاكارتا من مطار (سوكارنو هاتا) الدولي إلى البصرة، والتي انطلقت بعد نهاية مواجهة إندونيسيا والتي انتهت عراقية بهدفين نظيفين، حملت إمضاء أيمن حسين في الدقيقة (54)، وعلي جاسم (88)، ليضمن أسود الرافدين المركز الأول ويبقى التنافس على التذكرة الثانية محصوراً ما بين منتخبي إندونيسيا وفيتنام".وأضاف أن "التدريبات جرت بمشاركة جميع اللاعبين الـ(26) الذين ظهروا في جاهزية تامة، وتم تقسيم جرعات التدريب التي جاءت استشفائية ما بين منخفضة الشدة و متوسطة وفقاً لقائمة اللاعبين في خوضهم دقائق اللعب في مواجهة إندونيسيا، وبإشراف من قبل الجهازين البدني والطبي للمنتخب الوطنيّ، وتأهيل اللاعبين يتم بالشكل المثالي قبل الوصول إلى موعد مواجهة منتخب فيتنام في الحادي عشر من الشهر الحالي".