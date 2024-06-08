أسبابها مجهولة.. مشاجرة بين طالبين تنتهي بمقتل احدهما في بغداد

2024-06-08 15:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم السبت (8 حزيران 2024) بمقتل طالب على يد أحد اقاربه خلال مشاجرة لم تعرف أسبابها في منطقة حي العامل غربي بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "مشاجرة حصلت بين طالبين انتهت بمقتل احدهما بمنطقة حي العامل غرب بغداد".

وأضاف، ان "المشاجرة لم تعرف أسبابها حيث تطورت الى استخدام السلاح الأبيض ما اسفر عن مقتل احد طرفي المشاجرة فيما لاذ الطرف الثاني بالفرار".

وتابع المصدر، ان "طرفي المشاجرة أقارب"، مشيرا الى أن "القوات الأمنية عممت مواصفات الجاني للقبض عليه".