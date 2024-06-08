بالاشتراك مع النزاهة.. الرد السريع تطيح بمطلوب وفق احكام المادة 160 في بغداد

2024-06-08 15:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت (8 حزيران 2024)، الاطاحة بمطلوب وفق احكام المادة 160 بالتعاون مع هيئة النزاهة في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "فوج الاستطلاع والمهمات الخاصة التابع لقيادة فرقة الرد السريع، تمكن من القاء القبض على مطلوب وفق احكام القرار 160 لسنة 1983، في بغداد".

وأضافت ان "عملية القبض تمت بالاشتراك مع هيئة النزاهة الاتحادية، وبالتنسيق مع قسم استخبارات الرد السريع"، مبينة انه "تم تسليم المطلوب الى جهة الطلب اصوليا".