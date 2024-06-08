النزاهة: شبهات فساد ومغالاة في أجهزة طبية بأكثر من 10 مليارات دينار في كركوك

2024-06-08 15:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، رصدها شبهات فسادٍ ومغالاة في عقود تجهيز أجهزةٍ طبيَّةٍ لمصلحة دائرة صحَّة مُحافظة كركوك، مُبيّـنةً أنَّ قيمة تلك العقود بلغت أكثر من عشرة مليارات دينار.

وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة في بيان إلى أنَّ فريقاً مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق كركوك لاحظ شبهات فسادٍ في عقد تجهيز أجهزةٍ طبيَّةٍ أبرمته الشركة العامة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة " كيماديا" مع إحدى الشركات التجاريَّة، لمصلحة دائرة صحَّة المُحافظة، مُوضحاً أنَّ أغلب الأجهزة المُجهَّزة في العقد الذي بلغت قيمته (5,697,870) دولارا أمريكيا تعرَّضت للأعطال دون تصليحها، فضلاً عن عدم تنصيب وتشغيل أجهزة السونار وتركها لحين انتهاء مُدَّة الضمان.

وأضاف المكتب انَّ الفريق، الذي انتقل إلى دائرة صحَّة كركوك، كشف مُغالاة في عقد شراء جهاز رنين لدائرة صحة كركوك بمبلغ (2,689,000,000) دينار، مُوضحاً أنَّ تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق كركوك كشف مغالاة في أسعار الشراء، فضلاً عن خروقاتٍ أخرى في إجراءات الإحالة، مُشيراً إلى أنَّه بالانتقال إلى دائرة الصحَّة تمَّ ضبط أوليات العقد، استناداً إلى قرار قاضي التحقيق المُختصّ.

وتابع القول إنَّ دائرة الصحَّة أبرمت ثلاثة عقودٍ أخرى، الأول لشراء جهاز فصل مشتقات الدم لمصرف الدم بمبلغ (96,000,000) ستة وتسعين مليون دينارٍ، والذي أظهرت أعمال التحرّي والتدقيق أنَّ شراء الجهاز الذي تمَّ تسليمه إلى مستشفى الحويجة العام تمَّ خارج الدليل القياسيّ المُعمِّ من قبل المركز الوطنيّ لمصارف الدم الذي يشترط وجود الجهاز في مصرف الدم الرئيس في المُحافظة، وعلى صعيدٍ مُتَّصلٍ تمَّ شراء (28) جهاز فصل السيرم عن الدم، و(28) جهاز فحص نسبة فقر الدم بمبلغ (187,610,000) مئة وثمانية وسبعين مليون دينار، بأسعارٍ مبالغٍ فيها.

ووفقا للبيان فقد، تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّة، وعرضها رفقة الأوليَّات التي تمَّ ضبطها خلال العمليَّات أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كركرك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة.