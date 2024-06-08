2024-06-08 16:00:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت تحرير أربعة رهائن أحياء في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في عملية نوعية شاركت فيها عدة جهات أمنية إسرائيلية. وقال الجيش إنه تم إنقاذ الرهائن من قبل قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك وقوات اليمام من موقعين منفصلين في قلب النصيرات. ووصفت حالتهم الصحية بالجيدة وتم نقلهم إلى المركز الطبي “شيبا” […]

ظهرت المقالة إسرائيل تعلن تحرير أربعة أسرى من غزة وحماس تعلّق: الاحتلال لن يفرض خياراته علينا أولاً على ايشان.