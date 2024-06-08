النزاهة: شبهات فساد ومغالاة بتجهيـز أجهزة طبية بأكثر من 10 مليارات بكركوك

2024-06-08 16:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، رصدها شبهات فسادٍ ومغالاة في عقود تجهيز أجهزةٍ طبيَّةٍ لمصلحة دائرة صحَّة مُحافظة كركوك، مُبيّـنةً أنَّ قيمة تلك العقود بلغت ١٠,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ عشرة مليارات دينار. وذكرت الهيئة، في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن فريقاً مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق كركوك لاحظ شبهات فسادٍ في عقد تجهيز أجهزةٍ طبيَّةٍ أبرمته الشركة العامة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة كيماديا مع إحدى الشركات التجاريَّة، لمصلحة دائرة صحَّة المُحافظة، مُوضحاً أنَّ أغلب الأجهزة المُجهَّزة في العقد الذي بلغت قيمته ٥,٦٩٧,٨٧٠ خمسة ملايين دولارٍ أمريكي تعرَّضت للأعطال دون تصليحها، فضلاً عن عدم تنصيب وتشغيل أجهزة السونار وتركها لحين انتهاء مُدَّة الضمان. وأضافت أنَّ الفريق، الذي انتقل إلى دائرة صحَّة كركوك، كشف مُغالاة في عقد شراء جهاز رنين لدائرة صحة كركوك بمبلغ ٢,٦٨٩,٠٠٠,٠٠٠ دينار، مُوضحاً أنَّ تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق كركوك كشف مغالاة في أسعار الشراء، فضلاً عن خروقاتٍ أخرى في إجراءات الإحالة. وأشارت إلى أنَّه بالانتقال إلى دائرة الصحَّة تمَّ ضبط أوليات العقد، استناداً إلى قرار قاضي التحقيق المُختصّ. وتابعت أنَّ دائرة الصحَّة أبرمت ثلاثة عقودٍ أخرى، الأول لشراء جهاز فصل مشتقات الدم لمصرف الدم بمبلغ ٩٦,٠٠٠,٠٠٠ ستة وتسعين مليون دينارٍ، والذي أظهرت أعمال التحرّي والتدقيق أنَّ شراء الجهاز الذي تمَّ تسليمه إلى مستشفى الحويجة العام تمَّ خارج الدليل القياسيّ المُعمِّ من قبل المركز الوطنيّ لمصارف الدم الذي يشترط وجود الجهاز في مصرف الدم الرئيس في المُحافظة، وعلى صعيدٍ مُتَّصلٍ تمَّ شراء ٢٨ جهاز فصل السيرم عن الدم، و٢٨ جهاز فحص نسبة فقر الدم بمبلغ ١٨٧,٦١٠,٠٠٠ مئة وثمانية وسبعين مليون دينار، بأسعارٍ مبالغٍ فيها. ولفتت إلى تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّة، وعرضها رفقة الأوليَّات التي تمَّ ضبطها خلال العمليَّات أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كركرك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة.