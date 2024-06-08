رئيس الوزراء يتابع مشاريع توسعة إنتاج المشتقات النفطية بمصفى البصرة

2024-06-08 16:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تابع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، مشاريع توسعة إنتاج المشتقات النفطية في مصفى البصرة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى زيارة إلى مشاريع مصفى البصرة وتوسعاتها، في متابعة ميدانية ضمن مسار الحكومة في إتمام المشاريع المتلكئة وزيادة إنتاج المشتقات النفطية وتعظيم العوائد من الثروة الهيدروكاربونية. وأضاف البيان أن رئيس الوزراء، زار موقع مشروع التكسير بالعامل المساعد FCC، الذي وصل إلى نسبة 81 من إتمامه، وهو واحد من المشاريع الاستراتيجية الرائدة، ويعتمد على مخلفات العملية التكريرية، من أجل إنتاج البنزين وزيت الغاز وغاز الطبخ المسال LPG، ومن المؤمل أن ينتهي العمل به منتصف عام 2025، كما تمكن المشروع من تشغيل عمالة عراقية بعدد 13 ألف عامل وفني ومهندس. وأشار السوداني، إلى أن مشروع التكسير بالعامل المساعد سيُسهم في الحدّ من الضرر بالبيئة وتقليل طرح الغازات الضارة، ويعمل ضمن المحددات البيئية، وبطاقة 55 ألف برميل يومياً، وبكلفة 3.77 مليار دولار، وهو في مراحل الإنجاز الأخيرة. وتابع البيان: واطلع السوداني، ضمن جولته، على سير العمل التنفيذي في تشييد وحدة التكرير الرابعة في المصفى، التي ستكون بطاقة تصميمية قادرة على تكرير 70 ألف برميل يوم من النفط الخام وتحويله إلى مشتقات، كما أشرف على التشغيل الفعلي لوحدة المراجل البخارية، بطاقة إنتاجية 300 طن ساعة، لتزويد التوسعات الإنتاجية في وحدات ومنشآت المصفى بالبخار اللازم للتشغيل.