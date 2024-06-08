الدجيلي والعلوي يناقشان معوقات عمل القطاع السياحي في العراق

2024-06-08 16:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعناقش رئيس رابطة شركات السفر والسياحة في العراق حيدر عامر الدجيلي مع مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون السياحة والآثار والمغتربين عمر حسن العلوي، اليوم السبت، المعوقات التي تواجه عمل القطاع السياحي في العراق.وقال بيان للهيئة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس رابطة شركات السفر والسياحة في العراق حيدر عامر الدجيلي استقبل في بغداد عمر حسن العلوي مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون السياحة والآثار والمغتربين، وناقش الجانبان أهم المواضيع والمعوقات التي تواجه عمل القطاع السياحي في العراق وعمل شركات السفر والسياحة بشكل خاص".وأكد مستشار رئيس مجلس الوزراء عمر حسن العلوي- بحسب البيان- أن "الهدف من الزيارة الوقوف على أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل الشركات السياحية في البلد والاستماع من الهيئة الإدارية للرابطة بشكل مفصل عن هذا القطاع السياحي المهم والعمل على نقل الصورة الكاملة أمام مكتب رئيس الوزراء والجهات ذات العلاقة من أجل النهوض بالقطاع السياحي وبحسب البرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والتي تركز على دعم القطاع الخاص في مختلف المجالات وأهمها القطاع السياحي وقطاع شركات السفر والسياحة".بدوره، أكد رئيس رابطة شركات السفر والسياحة في العراق حيدر عامر الدجيلي، أنه "تم التركيز على أهم التفاصيل وطرحها أمام أنظار الحكومة والجهات المختصة من أجل إشراك ودعم القطاع السياحي في العراق وإيجاد أفضل الطرق التشريعية والتنفيذية التي تساهم بتنمية قطاع شركات السفر والسياحة وفتح آفاق التواصل المباشر بين رابطة شركات السفر والسياحة وجميع المؤسسات الحكومية".